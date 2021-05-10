PSG şampiyonluk yarışında yara aldı

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Fransa Ligue 1'de PSG, 36’ncı hafta maçında Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Neymar'ın 45’inci dakikadaki golüyle öne geçen PSG, Sehrou Guirassy'nin 70’inci dakikadaki golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan PSG, en yakın rakibi Lille'e büyük bir avantaj vermiş oldu.

Lider Lille, kalan 2 maçta 4 puan alması halinde Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan edecek.

Rennes beraberliği sonrası PSG puanını 76 yaptı. Rennes ise puanını 55'e yükseltti.

37’nci haftasında PSG evinde Reims ile karşılaşacakken, Rennes deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.