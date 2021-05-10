Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

HABER MERKEZİ

Dolar geçen hafta ABD işsizlik verilerinden beklenmedik bir darbe yiyerek tüm dünyada değer kaybederken bu haftaya yükselişle başladı.

Serbest piyasada dolar 8,27 TL’den, euro ise 10,06 TL’den işlem görüyor.

Türkiye’de piyasalar Ramazan nedeniyle hafta ortasından itibaren kapalı olacak.

Piyasalarda ABD enflasyon verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek.

Geçen hafta faiz artışı gerekebilir demeciyle piyasalarda dalgalanmaya yol açan Eski Fed Başkanı, yeni Hazine Bakanı Yellen son konuşmasında "ABD ekonomisi kayda değer ilerleme sağladı, ancak daha fazla yardım gerekli" dedi.

Avrupa Merkez Bankası ECB ise Haziran ayında tahvil alımlarında azaltmayı tartışabilir.