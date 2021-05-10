Başbakan’ın talimatıyla 68 vatandaş Hindistan’dan yurda getirildi

ERBİL (K24)

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan’da mahsur kalan 68 Kürdistan Bölgesi vatandaşı, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla havayoluyla yurda getirildi.

Hindistan’dan Bağdat’a getirilen vatandaşlar, Barzani Yardım Vakfı’nın tahsis ettiği özel bir uçakla Erbil’e ulaştırıldı.

Tedavi amacıyla Hindistan’a giden ve bu sabah Erbil’e ulaşan 68 vatandaş, 14 gün boyunca karantinada kalacak.

K24’e konuşan Erbil’e ulaşan vatandaşlardan biri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne ulaştıkları andan itibaren diplomatik kaynakların harekete geçtiğini ve en hızlı şekilde yurda getirildiklerini ifade etti.

HİNDİSTAN SALGINLA BOĞUŞUYOR

Coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 187 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede, karton yataklı bakım merkezi kuruldu.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 892 bin 676'ya, toplam can kaybı sayısı 238 bin 270'e ulaştı.

Ülkede 3 milyon 723 bin 446 hastanın tedavisi sürüyor.