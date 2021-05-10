New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı kaydeden ülke olan ABD'de virüsün en yoğun olduğu dönem olan Nisan 2020'de hayatını kaybeden 750 kişinin cenazelerinin hala soğutmalı kamyonlarda saklandığı açıklandı.