New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor
HABER MERKEZİ
CNN International, 2020’nin Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 750 kişinin cesetlerinin hala New York’taki soğutmalı kamyonlarda olduğunu açıkladı.
Cenazelerin Güney Brooklyn Deniz Terminali'ndeki kamyonlarda saklandığı bildirilirken Tıbbi muayene ofisinin sözcüsü Mark Desire, verdiği demeçte, "Pandeminin zirvesinde, hayatını kaybeden kişiler için uzun süreli depolama alanları oluşturuldu. Duyarlılık ve şefkatle, yas dönemlerinde ailelerle tek tek çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Cenazelerin Baş Tıbbi Muayene Dairesi tarafından Nisan 2020’de alınan 80 soğutmalı kamyonda tutulduğu bildirildi.
Tıbbi muayene ofisinin icra komiseri yardımcısı Dina Maniotis, cesetlerin çoğunun, kentin son 100 yıldır fakir veya sahipsiz kişileri gömdüğü Hart Adası'na gidebileceğini söylerken kişilerin ailelerinin de bu istekte bulunduğunu belirtti.