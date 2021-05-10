Oxford Belediye Meclisi’ne bir Kürt seçildi

OXFORD (K24)

Geçtiğimiz Perşembe günü İngiltere’de yapılan seçimlerde İşçi Partisi’nden aday olan Doğu Kürdistanlı siyasetçi Evin Ebrişemi Oxford Belediye Meclisi’ne seçildi.

K24’e konuşan Ebrişemi, “Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentindenim. Oxford Kent Konseyi’ne seçilen ilk Kürt’üm. Aynı zamanda İngiltere’de belediye meclisine seçilen Doğu Kürdistanlı ilk Kürt’üm” dedi.

Ebrişemi, görev süresi boyunca sosyal konut, evsizliği ortadan kaldırma, çevre kirliliğiyle mücadele, ağaçlandırmayı artırma ve dostlukları güçlendirmenin yanı sıra 2040 yılına kadar bir şehir olarak net sıfır karbon emisyonu elde etmeye yönelik çalışmalarda bulunacağını dile getirdi.

İlk olarak 2004 yılında sendikalarda eylemci olarak çalışmaya başladığını belirten Ebrişemi, kısa bir süre sonra İşçi Partisi'ne katıldığını belirterek, “Çocuk sahibi olduktan sonra tam zamanlı bir anne olduğum için faaliyetlerimi birkaç yıl bekletmek zorunda kaldım. 2013'te İşçi Partisi'ne yeniden katıldım ve 2018'de sendikal faaliyetlerime devam ettim ve ayrıca son iki yıldır İşçi Partisi’nin yerel teşkilatının sekreterliğini yapıyorum” diye ekledi.

Ebrişemi, bir insan hakları savunucusu olarak hem İran'daki Kürt hakları hem de Türkiye'nin 2018 yılında Rojava’nın Afrin kentine yönelik saldırısı sırasında Kürt hakları için lobi yaptığını anlattı.

Evin Ebrişemi, Kürt haklarını savunmaya ve Kürtler için lobi yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Londra'da şu anda Kuzey Kürdistan’dan 12, Kürdistan Bölgesi’nden bir, Rojava'dan da bir meclis üyesi var ancak sadece belediye başkanlığı seçimi yapıldığı için belediye meclisi seçimleri gelecek yıl yapılacak. Dolayısıyla seçimlere başka Kürt aday katılmadı.

İngiltere'de 145 belediye meclisi için Perşembe günü yerel seçimler yapıldı.