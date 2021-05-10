DAİŞ’ten Suriye’de mayın tuzağı: 7 ölü, 18 yaralı

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DAİŞ, iki yıl önce yenilgiye uğratılmış ve kontrol ettiği bölgeleri kaybetmişti. Bunun üzerine DAİŞ mensupları, Irak sınırında Humus ve Deyr ez-Zor illeri arasındaki el-Badiye bölgesine çekilirken dağlık alanlarda saklanmaya başladılar.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), DAİŞ’in el-Badiye bölgesinde tuzakladığı bazı mayınların infilak etmesi sonucu rejim güçlerinden ve rejim yanlısı milislerden yedisinin öldüğünü açıkladı.

SOHR, bugün DAİŞ unsurlarının Humus'un doğu kırsalı es-Suhne bölgesinden çekilirken yerleştirdikleri mayınlardan en az ikisinin patlaması sonucu rejim güçlerinden ve rejim yanlısı milislerden 7’sinin öldüğünü, 18’inin ise yaralandığını bildirdi.

DAİŞ’in son zamanlarda rejim güçlerine yönelik saldırılarının artmasıyla birlikte el-Badiye bölgesi, Rusya’nın rejim güçlerini desteklemek ve DAİŞ unsurlarının saklandıkları yerleri hedef almak için düzenlediği bombardımanların eşlik ettiği bir çatışma sahasına dönüştü.

SOHR, Mart 2019'dan bu yana, el-Badiye’deki saldırılar ve çatışmalar sonucunda bin 400'den fazla rejim unsuru ve rejim yanlısı milisin yanı sıra 930'dan fazla aşırılık yanlısı örgüt mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.