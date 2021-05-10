Politika

Irak için su krizi uyarısı

Dicle ve Fırat nehirlerinin su miktarının azalması nedeniyle Irak’ın olası bir su kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.
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Irak Irak su krizi uyarı

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Petrol, Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Üyesi Sadık Sileti yaptığı açıklamada, Dicle ve Fırat nehirlerinin su miktarının yüzde 50 oranında azaldığını, bunun da içme suyu, tarımsal sulama ve hidroelektrik santrallerini ciddi şekilde etkileyebileceğini bildirdi.

Parlamenter Sadık Sileti, Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye vilayetindeki Derbendixan Barajı’na dökülen bazı kaynakların su miktarının sıfıra indiğini, ayrıca Küçük Zap’ın su miktarının da yüzde 70 dolayında azaldığını ifade etti.

Bu durumun Irak’ın içme suyu ve sulamadaki ihtiyacını olumsuz şekilde etkileyeceği uyarısında bulunan Sileti, buna karşılık Basra’da tuzlu su miktarının arttığını belirtti.

Sileti, hidroelektrik santrallerinin enerji üretim kapasitelerinin de bundan etkileneceğini kaydetti.

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