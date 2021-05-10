Sefin Dağı’nda büyük turizm projesi hayata geçirilecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni, Erbil’in Şeqlawe ilçesindeki Sefin Dağı’nda teleferik projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Awni’nin Duhok’taki Zawa Dağı ‘da dün açılışı gerçekleştirilen teleferik projesinin benzerinin Sefin Dağı’nda hayata geçirileceğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin turizm projelerine önem verdiğini ve Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’nda bağımsız bir komisyonun turizm dosyasıyla ilgilendiğini kaydeden Awni, tüm Kürdistan Bölgesi’ni kapsayan bir master planlarının olduğunu belirtti.

Awni, Kürdistan Bölgesi’nin tümü için şuan 60 ile 65 turizm projesi planının olduğunu ifade etti.

Turizm kartına daha çok önem vermek istediklerini vurgulayan Awni, Zawa Dağı’ndaki teleferik projesinin aynının Şeqlawe’deki Sefin Dağı’nda da yapılacağını kaydetti.

Awni, Kürdistanlı sermaye sahiplerini turizm projelerini sahiplenmeye çağırdı.