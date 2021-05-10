Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 829 Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 829 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 585 Covid-19 testi yapılırken, 829 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte, bin 142 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 707 bin 734 Covid-19 testi yapılırken, 157 bin 482 Covid-19 vakası tespit edildi.

Şimdiye kadar 138 bin 21 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 118 kişi yaşamını yitirdi.

15 bin 343 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.