Kripto para piyasasının toplam değeri doları geride bıraktı

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Ekonomi gazetesi Wall Street Journal 29 Nisan'da sanal paraların toplam değerinin 2 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Bu da dolaşımdaki Amerikan dolarının toplam değeri ile aynı seviyeyi işaret ediyordu.

Bu tarihten sonraki günlerde de değerini artıran kripto paralar 2 trilyon 250 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Böylece Amerikan dolarını geride bırakmış oldu.

SADECE DOLAŞIMDAKİ TÜM NAKİT PARANIN DEĞERİ AŞILDI

Bu durum ne kadar inanılmaz gelse ve kripto paraların popülaritesini fazlasıyla kuvvetlendirse de bir açıdan yanıltıcı bir yana sahip. Zira bu değer bilgisi parayı fiziki anlamda, yani kağıt ve demir para olarak baz alıyor. Oysa piyasadaki tüm Amerikan dolarları sadece nakit olarak işlem görmüyor.

Kripto paralar nakit olarak el değiştiren tüm dolarlardan daha fazla bir değere ulaşmış olsa da şekil değiştirmiş dolarlar da hesaba katıldığında ulaşılan toplam değeri aşmamış durumda.

BİR BALON MU SÖZ KONUSU?

Yine Wall Street Journal'a göre kripto paralardaki yükseliş yeşil enerji ve emlak gibi çok sayıda yatırım sınıfı ve kategorisindeki bir trendin parçası. Çoğu, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) belirlediği düşük faiz oranlarından besleniyor.

Bununla birlikte, Mayıs 2021 istikrar Raporu'nda Fed, “değerlemelerin genellikle yüksek” olduğunu ve “yatırımcı risk iştahının düşmesi, virüsü kontrol altında tutmanın hayal kırıklığına uğratması veya toparlanmanın durması halinde kripto paraların önemli düşüşlere karşı savunmasız” olduğunun altını çizerek bir balon bölgesinde olunabileceğini belirtiyor.