Hamas’tan Batı Kudüs’e füze saldırısı

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Batı Kudüs ve İsrail'in güneyine atılan roketlerin sorumluluğunu Hamas üstlendi.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in güneyine roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı.

İsrail parlamentosu (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.

İsrail ordusu, 'Kudüs'e en az 7 füze atıldığı, birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, birinin bir eve isabet ederek hasara yol açtığı, ayrıca Siderot'ta bir kişinin şarapnelle yaralandığı, bir tanksavar füzesinin de güneyde sivil bir araca isabet etmesi sonucu bir kişinin hafif yaralandığını' duyurdu. Sonuncusunun sorumluluğunu İslami Cihad üstlendi.

Roket saldırılarının sorumluluğunu üstlenen Hamas'tan 'düşmanın Kudüs'teki saldırganlığına yanıt' açıklaması geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Kutsal şehre karşı işlenen suç ve saldırıların yanısıra Şeyh Cerrah ve El Aksa Camii'nde halkımıza yapılan zulme cevaben işgal altındaki Kudüs'teki düşmana füze saldırısı başlattık" dedi.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE HAVA SALDIRISI

Ardından ilkin Filistin medyası, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği misillemede '3 çocuğun öldüğünü' duyurdu. Bunu Filistin Sağlık Bakanlığı'nın '9 ölü' açıklaması takip etti.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırdığını teyit eden açıklamasında, '3 Hamas üyesinin öldüğünü' söyledi. Medyaya konuşan İsrail ordusunun bir temsilcisi, son saldırıyı 'şiddetli' olarak değerlendirdiklerini ve 'yanıt vermeden bırakmayacaklarını' ifade etti.

İslami Cihad'ın askeri kanadının sözcülerinden Ebu Hamza ise İsrail misillemesine de 'münasip karşılık verileceği' açıklamasında bulundu.

Roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığılma başlatan İsrail ordusu, 'olası bir tırmanışa hazırlık çabalarına odaklanmak için büyük bir tatbikatı bir günlüğüne askıya aldığını' da açıkladı. İsrail'in güneyinde yetkililer, Gazze sınırında yaşayanları bir sonraki duyuruya kadar evlerinde ve sığınakların yakınında kalmaya çağırdı, yarın okulların açılmayacağını duyurdu.

İlk durum değerlendirmesinin ardından, 'Filistin terörizmine karşı demir yumrukla mücadeleden' söz eden İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze Şeridi çevresindeki 50 millik alanda olağanüstü hal ilan etti. Ayrıca ordu, söz konusu parametrede siviller için ek talimatlar ve kısıtlamalar getirecek.

Gantz'ın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceklerini' söyleyerek Gazze'ye hava saldırısının işaretini verdi.

Öncesinde bugün İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Ortak Operasyon Odası adına yazılı açıklama yapmıştı. Hamas'ın askeri kanadının açıklamasında, 'Gazze Şeridi'ndeki silahlı hareketlerin ortak komutanlığının İsrail'e 18.00'e dek Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'dan güvenlik güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için ültimatom verdiği' dile getirilmişti.

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, 'İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir savaş başlattığı ve bedelinin ağır olacağını' söylemişti.