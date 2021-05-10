WHO: Covid-19 vaka ve ölüm sayıları düşüyor

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısında bir durağanlık görüyoruz ve Amerika ve Avrupa da dahil pek çok bölgede vaka ve ölüm sayıları düşüyor" dedi.

Geçen hafta dünya genelinde 5,4 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 90 bin Covid-19 kaynaklı ölüm bildirildiğini aktaran Ghebreyesus, bu rakamların "kabul edilemez derecede yüksek" olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, salgın başından bu yana WHO'nun yaklaşık 158 milyon Covid-19 vakası ve 3,3 milyon ölümü teyit ettiğini aktardı.

Küresel çapta şimdiye kadar 1,2 milyar doz aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, yeteri miktarda Covid-19 aşısına sahip şanslı ülkelerde aşıların ağır hastalıkları ve ölümleri engellediğine işaret etti.

Ghebreyesus, "Ancak aşılara erişimdeki şok edici küresel eşitsizlik, salgının sona ermesinin önündeki en büyük risklerden biri olmaya devam ediyor" uyarısında bulundu.

Dünya nüfusunun yüzde 53'ünü temsil eden yüksek ve üst-orta gelirli ülkelerinin mevcut Covid-19 aşılarının yüzde 83'ünü tedarik ettiğini belirten Ghebreyesus, buna karşılık, küresel nüfusun yüzde 47'sini oluşturan düşük ve orta gelirli ülkelere giden Covid-19 aşılarının oranının ise sadece yüzde 17'de kaldığını kaydetti.

WHO'nun Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise bir soru üzerine, Hindistan'da görülen "B.1.617" adı verilen virüs varyantına ilişkin, "Bunu, küresel düzeyde endişe verici bir varyant çeşidi olarak sınıflandırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kerkhove, söz konusu varyantın daha kolay yayıldığına dair bazı ön araştırma sonuçları olduğunu belirtti.