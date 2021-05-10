Başbakan’la Belçika Başbakan Yardımcısı’ndan telefon görüşmesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, kısa bir süre önce terör örgütü DAİŞ’in Peşmerge cehhelerine gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Peşmergeler için başsağılı dileklerini iletti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, kısa bir süre önce Erbil’i hedef alan saldırıya karşı Belçika hükümetinin tutumu ve saldırıyı kınamasından ötürü teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak ve bölgede güvenliğin önündeki engellerin konuşulduğu görüşmede, Başbakan ve Wilmes konuyla ilgili iletişim ve koordinasyonu sürdürmenin önemine vurgu yaptı.

Covid-19 salgınıyla mücadele ve aşılama sürecinin de ele alındığı görüşmede Başbakan, Belçika Başbakan Yardımcısı’ndan Avrupa Birliği (AB) yoluyla Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacılara destek olunması çağrısında bulundu. Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin sığınmacılara yardım olanaklarının sınırlı olduğunu ifade etti.