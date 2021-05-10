AB: Rusya ile gerilimin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının, Rusya ile ilişkiler konusunda, Çekya ve Bulgaristan’a dayanışmayı dile getirdiğini, fakat Moskova ile gerilimi daha fazla tırmandırmaya gerek olmadığını belirtti.

AB dışişleri bakanlarının Brüksel’deki görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Borrell, “Çekya ve Bulgaristan’a bir kez daha dayanışmamızı dile getirdik. Rusya ile ilişkiler, 25 Mayıs’taki AB zirvesinde ele alınacak” diye açıkladı.

AB üyesi tüm ülkelerin, Rusya ile ilişkileri, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan ile diplomatik skandalların ardından daha fazla kötüleştirmeye gerek olmadığı konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Borrell, “Çekya ve Bulgaristan’a güçlü desteğimizi teyit ettik, fakat ülkeler, Rusya’yla gerilimi daha fazla tırmandırmaya gerek olmadığını kabul ediyor” ifadesini kullandı.

ALMANYA: RUSYA GERİLİMİ TIRMANDIRMA YOLUNDAN ÇIKMALI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB’li mevkidaşlarıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Önemli olan AB’nin birlik halinde kalması. Bir kez daha Rusya’yı, gerilimi tırmandırma yolundan çıkmaya çağırıyoruz. Birbirimizle konuşmaya hazırız, ama bunun için dinleyecek ve yanıt verecek birine ihtiyaç var” dedi.