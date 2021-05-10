Politika

Pentagon: İran’a ait botlar Amerikan savaş gemilerini taciz etti

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları'na ait 13 botun, 6 Amerikan savaş gemisini taciz ettiği belirtildi.
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ABD Pentagon John Kirby İran Devrim Muhafızları Ordusu İran

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Basra Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları'na ait hücumbotlarla, Amerikan savaş gemileri arasında gerilim yaşandığını açıkladı.

Kirby, Devrim Muhafızları'na bağlı 13 botun, 6 Amerikan savaş gemisini taciz ettiğini belirterek, ABD Donanmasının uyarı atışıyla karşılık verdiğini söyledi.

İran hücumbotlarının “güvenli ve profesyonel olmayan bir manevra gerçekleştirdiğini” kaydeden sözcü, hücumbotların yaklaşık 30 uyarı atışının ardından uzaklaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Kirby, İran botlarının söz konusu manevralarının doğrudan kendilerine yönelik olup olmadığı konusunda ellerinde yeterli kanıt bulunmadığını dile getirdi.

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