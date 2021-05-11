F-16 firmasının 72 personeli Erbil'e getirildi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Iraklı bir askeri kaynak, Irak ordusunun F-16 savaş uçaklarıyla ilgilenen Lockheed Martin firması personelinin Erbil'e gönderildiğini söyledi.

F-16 uçakları geliştiricisi olan askeri lojistik, ve güvenlik firması Lockheed Martin, Bağdat'ın kuzeyindeki Beled Hava Üssü’nde faaliyet yürütüyor.

Firma, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların teknik onarımından sorumlu.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi önceki gün yaptığı açıklamada, milis grupların Beled Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirdikleri saldırının büyük tehlikelere sebep olduğunu ifade etmiş, bundan dolayı firma çalışanlarını Irak’tan göndereceklerini söylemişti.

Daha önce K24’ün yabancı güvenlik şirketlerinin çalışmalarından aldığı bilgiye göre, Lockheed Martin'in Irak'tan çekilmek için hazırlık yaptığı belirtilmişti.

Son dönemde Erbil Uluslararası Havalimanı'na milis gruplar tarafından yapılan roket saldırılarına rağmen, Kürdistan Bölgesi genelinde ve özellikle Erbil'de güvenlik durumu Irak’tan daha iyi.

Bu yüzden Bağdat’ta bulunan çok sayıda yabancı şirket, başkent Erbil’e taşınmayı planlıyor.