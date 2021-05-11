Politika

Rusya’da okula saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
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Kazan
Kazan
dünya Rusya Kazan

HABER MERKEZİ

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir okula kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldı, ardından okulun içinde patlama meydana geldi.

Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yetkililer, saldırganlardan birisinin 17 yaşında olduğunu ve güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.

İlk belirlemelere göre silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda en az 10 kişi de yaralandı.

Polisin operasyon düzenlediği okuldan öğrencilerin tahliyesi sürüyor.

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