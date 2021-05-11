Tıp öğrencisine yanlışlıkla 6 doz Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı

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Toskana bölgesindeki Noa Hastanesi'nde yaşanan olaydan sonra gözetim altında tutulan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aşıları uygulayan sağlık çalışanının bir şırıngaya toplam 6 doz içeren bir aşı şişesinin tamamını doldurduğu ve aşıyı uyguladıktan kısa bir süre sonra hatasını fark ettiği aktarıldı.

Hastane sözcüsü Daniella Gianelli, olayla ilgili bir iç soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Doktorlar, aşı yapılan kadının bağışıklık durumunu izlemeyi sürdürecek.

HALKIN YÜZDE 12,4'Ü İKİ DOZ AŞI VURDURDU

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 24 milyon 215 bin 989 oldu. Aşılananların 7 milyon 468 bin 842'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İtalya'da halkın yüzde 28'i bir doz aşı vurdururken, yüzde 12,4'ü iki doz aşı aldı.

İtalya genelinde, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 116 bin 287'ye ulaştı. En az 123 bin kişi hayatını kaybetti. ,031

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 373 bin 670’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 158'e geriledi.

Covid-19 nedeniyle dünden bugüne hayatını kaybedenlerin sayısı 198 artarak 123 bin 31'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 15 bin 63 artışla 3 milyon 619 bin 586'ya ulaştı. (Kaynak: Euronews)