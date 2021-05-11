Politika

Başkan Barzani: Laleş Merkezi Kürdistan halkının kültürüne hizmet ediyor

Başkan Barzani, Laleş Merkezi’nin, yıllardır Kürdistan halkının kültürü ile Ezidi toplumunun geleneklerini koruduğunu söyledi.
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kürdistan Mesud Barzani Ezidiler Laleş

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Laleş Merkezi’nin 28’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Laleş Merkezi Başkanı ve üyelerini hitaben yayımladığı mesajda Başkan Barzani, merkezin yönetimi ile tüm Ezidileri tebrik etti.

Başkan Barzani, “Laleş Merkezi, geçtiğimiz yıllarda karşılaştığı bütün engellere rağmen, Ezidi toplumunun kadro ve aydınlarının çabasıyla her zaman gelişerek, Kürdistan halkının kültürü ile Ezidi toplumunun geleneklerini korumada gözle görülür hizmetlerde bulunmuştur” diye belirtti.

Merkezin çalışmaları ile emeğine desteğini vurgulayan Başkan Barzani, merkez yönetimine ve tüm Ezidilere başarı dileklerini iletti.

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