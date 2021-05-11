Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum: 9 ölüm, 664 yeni vaka

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

Buna göre 7 bin 207 kişiye test yapılırken, 664 kişinin testi pozitif çıktı. 9 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bin 117 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 714 bin 941

Vaka: 158 bin 146

İyileşen: 139 bin 138

Tedavisi süren: 14 bin 881

Ölüm: 4 bin 127