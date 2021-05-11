Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum: 9 ölüm, 664 yeni vaka
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.
Buna göre 7 bin 207 kişiye test yapılırken, 664 kişinin testi pozitif çıktı. 9 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bin 117 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 714 bin 941
Vaka: 158 bin 146
İyileşen: 139 bin 138
Tedavisi süren: 14 bin 881
Ölüm: 4 bin 127