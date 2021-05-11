Rojava’daki Hol Kampı’nda yangın

HASEKE (K24)

Edinilen bilgilere göre, Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı’nda dün gece gaz ocağından kaynaklı yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu mültecilere ait 13 çadırın yandığı ve çevrede maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Çadırların terör örgütü DAİŞ mensubu ailelerine ait olmadığı öğrenildi.

Öte yandan İç Güvenlik Güçlerinin (Asayiş) yangını söndürdüğü belirtildi.

Rojava’nın en büyük mülteci kamplarından olan Hol Kampı’nda çoğunluğu DAİŞ’lilerin kadın ve çocukları olmak üzere 62 bin mülteci kalıyor. Bunların çoğunluğu Iraklılardan oluşuyor, sayıları da 9 bin 500’e yakın olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.