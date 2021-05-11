Diyarbakır’daki karpuz heykeli tartışma yarattı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı kavşağındaki parka dört heykel yerleştirdi.

Halay çekenler, kadayıf tepsisini gösteren adam, hasır bileziği ve zincirle karpuzun içindeki çocuk şeklinde tarif edilebilecek heykeller tepkilere neden oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetimi tarafından yaptırılan heykellere tepki gösteren vatandaşlar, bunun şehrin kültürü ve tarihini yansıtmadığına dikkat çekti.

Karpuz içindeki bebek motifinin Diyarbakırlı bebeklere benzemediğini de dile getiren vatandaşlar, bunun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a benzediğini söyledi.

K24’e konuşan Heykeltıraş Gökhan Aslan, heykellerin gerçeklerden uzak olduğunu ve Diyarbakır’ın tarihi ile kültürünü yansıtmadığını söyledi.

Aslan, bu tür çalışmalar yapılırken hem yetkililere hem sanat alanında çalışanlara hem de Diyarbakır halkına sorulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan kentin havalimanı yapılandırma projesi için 4 milyon 412 bin 835 lira harcandı.

Konuyla ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Havalimanı Yonca Kavşağı´na yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir. 170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır. Birtakım çevreler, estetik eleştirileri dayanak tutarak, kamuoyunu yanıltıcı, kurumumuz hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunmaktadırlar.”

Açıklamada, “170 dönümlük alanda çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020´de 'Havaalanı Yonca Kavşağı Peyzaj Düzenleme Yapım İşi' adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır” denildi.