Fransız hükümetinden emekli askerlerin ikinci bildirisine sert tepki

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Fransa’da muvazzaf ve emekli askerlerin ikinci bildirisine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Gazetecilere açıklama yapan Fransa Başbakanı Jean Castex, bu bildiriyi, aşırı sağın siyasi manevrası olarak nitelerken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bildiriye taraf anonim imzacıları, “cesaretten yoksun olmakla” suçladı.

Savunma Bakanı Florence Parly, aşırı sağ eğilimli “Valeurs Actuelles” dergisinin internet sitesinde pazar günü yayımlanan uyarıyı, “kaba bir siyasi planın parçası” diyerek kınadı.

BİLDİRİYE KATILANLARA ZORUNLU EMEKLİLİK GELEBİLİR

Genelkurmay Başkanı Francois Lecointre ise bildiriye katılanların zorunlu emeklilikten, disiplin cezasına kadar çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi.

MACRON’A ORDUDAKİ BAZI SUBAYLARDAN GELEN İKİNCİ UYARIDA NELER VAR?

20'si emekli general ve bazıları halen görevde 100'ü subay binden fazla askerin yayınladığı 'iç savaş' uyarılı mektuba, ordudan bir grup pazar günü yeni bildiri yayınlayarak destek verdi.

Her rütbeden askerlerin bulunduğu grup, Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere, "ülkede iç savaş çıkacağı ve bu durumda ordunun düzeni sağlayacağı" uyarısında bulundu.

Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere hitaben yayımlanan bildiride, "Fransa'nın düşmanlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ile askerlerin, iktidara sorun çıkaran kişiler olarak adlandırıldığı ancak onların tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu" savunuldu.

"Görevde olan her rütbeden askerlerin, yasa gereği yüzleri açık şekilde kendilerini ifade edemediği ancak sessiz kalmalarının da imkansız olduğu" ifade edilen bildiride, "Aramızdan bazıları Afganistan, Mali, Orta Afrika ve diğer yerlerde düşman ateşini gördü. Bazıları görev arkadaşlarını kaybetti. Bizim topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koydular." ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE BİLDİRİ YAYIMLANMIŞTI

20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile binden fazla askerin, Valeurs Actuelles sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları bildiride, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunularak, Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların, Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler, yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Fransa'da 16 emekli generalin, ayrıca Ulusal Meclisteki siyasi gruplara "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesinin talep edildiği ve "iç savaş" uyarısının yapıldığı bir dosya gönderdiği ortaya çıkmıştı. (Kaynak: Euronews)