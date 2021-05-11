ABD'den Hizbullah’la bağlantılı 7 kişiye yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 2007'de yaptırım listesine alınan AQAH'ın, Hizbullah tarafından örgütün finansal faaliyetlerini yönetmek ve uluslararası finans sistemine erişimi sağlamak için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nce (OFAC) Hizbullah ve finans şirketi AQAH ile bağlantılı 7 Lübnan vatandaşının yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Yaptırım uygulanacak isimler arasında, örgütün genel bütçesi ile terör faaliyetlerinin finansmanı dahil olmak üzere harcamalarını yöneten Hizbullah'ın Merkezi Finans Birimi Başkanı İbrahim Ali Daher'in yer aldığı kaydedildi.

Ahmad Mohamad Yazbeck, Abbas Hassan Gharib, Wahid Mahmud Subayti, Mostafa Habib Harb, Ezzat Youssef Akar ve Hasan Chehadeh Othman yaptırım listesine alınan diğer isimler oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OFAC Direktörü Andrea Gacki, Hizbullah'ın Lübnan'ın finans sektörünü kötüye kullanmaya ve zorlu bir zamanda Lübnan'ın mali kaynaklarını tüketmeye devam ettiğini belirtti.

Gacki, "Bu tür eylemler, Hizbullah'ın Lübnan'da mali istikrar, şeffaflık veya hesap verebilirliğe aldırış etmediğini göstermektedir" ifadesini kullandı.