Türkiye’de salgın: 278 kişi daha hayatını kaybetti

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Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 226 bin 452 kişiye coronavirüs testi yapıldı.

Yapılan testlere göre 14 bin 497 vaka tespit edildi ve bin 582 hasta daha belirlendi.

Verilere göre toplam vaka sayısı 5 milyon 59 bin 443’e yükseldi.

Son 24 saatte 278 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 43 bin 589’a çıktı.

Bakanlık, 22 bin 253 kişinin daha iyileştiğini bildirdi.

KOCA’DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI: YÜZDE 65 AZALMA VAR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan İstanbul’da sağlık yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının detaylarını paylaştı.

İstanbul'daki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Koca şunları ifade etti:

"İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvurular yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."