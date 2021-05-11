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İstanbul'da artan vakalar nedeniyle İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye almış ve ülkenin Futbol Federasyonu karşılaşmaya ev sahipliği yapmak için UEFA'ya başvurmuştu.

Sky Sports'un haberine göre, 2021 Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alındı fakat ev sahibi İngiltere olmadı. Dev karşılaşma, Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verildi.

Resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Londra, artan koronavirüs vakası nedeniyle Türkiye’yi kırmızı listeye almıştı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise bu gelişmenin ardından Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere’de oynanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline İngiltere’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, son kararın UEFA’ya ait olduğunu ifade etti.

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu.

İngiltere’nin en büyük kulüplerinden Chelsea ve Manchester City’nin 29 Mayıs’ta oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması planlanıyordu.