BM: Erbil-Bağdat ilişkilerinde stratejik diyaloğa ihtiyaç var

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Erbil ile Bağdat arasında stratejik müzakerelerin gerekli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Irak özel oturuma video konferans yöntemiyle bağlanan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak’ın güvenlik durumunun kötü olduğunu kaydederek, 10 Ekim’de seçimlerin gerçekleşebilmesi için zemin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Irak’ta Covid-19 vakalarının arttığını ve milis grupların Irak için sorun teşkil ettiğini vurgulayan Plasschaert, Irak’ın gelirlerinin yüzde 80’inin petrole bağlı olduğunu ve ülkedeki ekonomik durumun kötü olduğunu ifade etti.

Erbil ile Bağdat’ı diyaloğa davet ettiklerini kaydeden Plasschaert, Irak Anayasası’na bağlı kalınmasının gerektiğini ve bütçe payının adıl bir şekilde dağıtılması gerektiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat’la görüşmelere BM’nin de katılmasını ve anlaşmada gözlemci olmasını istediğini bildiren Plasschaert, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin stratejik diyaloğa ihtiyaç duyduğunu ve anlaşmaların uygulanması mekanizmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kerkük’teki durumun kötü olduğunu dile getiren Plasschaert, 2 yıldır Kerkük’ün durumunun normale dönmesi için taraflar arasında diyalog çabalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Şengal Anlaşması’nın hâlen uygulanmadığını dikkat çeken Plasschaert, anlaşmanın uygulanması için bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, anlaşmanın uygulanmamasının bedelini Ezidi Kürtlerin ödediğini ifade etti.