Bingöl'de kaza: Ölü ve yaralılar var

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Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Bulğak yönetimindeki 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Nejat, (75) buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilirken yaşamını yitirdi. (Kaynak: Ajanslar)