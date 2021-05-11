Politika

Çavuşoğlu: Suudi Arabistan’la diyaloğumuz devam edecek

Suudi Arabistan'ı ziyareti eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Türkiye Suudi Arabistan Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da temaslarda bulunuyor.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistin arasında devam eden gerginlik hakkında da konuşan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail saldırılarına ilişkin inşallah bir karar çıkartacağız.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin iki gün süreceği, Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud'la da görüşeceği belirtilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar