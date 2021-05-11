Biden: Milyonlarca Amerikalı normale dönmeye başladı

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadeleyi ve aşılama çalışmalarını değerlendirmek üzere eyalet valileri ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar normale dönmeyi hedeflediklerini anımsatan Biden, bugüne kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşmak için de ciddi adımlar attıklarını belirtti.

Biden, "Şu ana kadar 150 milyon Amerikalı en az 1 doz aşısını aldı. Vakalar, hastaneye yatmalar ve ölümler düştü. Milyonlarca Amerikalı 1 yıllık fedakarlığın ardından normale dönmeye başladı" diye konuştu.

Aşılama hızının düştüğünü ve aşıya teşvik çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "24 Mayıs-4 Temmuz tarihleri arasında Uber ve Lyft, aşı merkezlerine giden ve aşı merkezlerinden dönen herkese bedava hizmet verecek" bilgisini paylaştı.

Biden, okulların açılması için öğrencilerin aşılanmasının da önemine işaret ederek yaz döneminde bölge okullarında da aşılama merkezlerinin kurulacağını kaydetti.

ABD'DE COVID-19 NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 582 BİNİ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 36 bin 910 artarak 32 milyon 745 bin 258'e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 414 artarak 582 bin 170'ye çıktı.

California 3 milyon 760 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 917 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 272 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 334 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 729 ve Texas'ta 50 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

115 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 152 milyondan fazla kişiye ilk doz, 115 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 22 milyon 992 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 209 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 423 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 249 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.