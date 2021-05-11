DAİŞ, Germiyan’da Peşmerge’ye saldırdı
GERMİYAN (K24)
Terör örgütü DAİŞ mensupları Germiyan’da Peşmerge noktasına saldırdı.
K24 Germiyan muhabiri, DAİŞ mensuplarının Germiyan’da Peşmerge’ye saldırdığını ve saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.
DAİŞ mensuplarının Belge köyü ile Omerbil köyü arasındaki Peşmerge noktasına saldırdığı kaydedilirken, Peşmerge güçlerinin DAİŞ’in saldırısına karşılık verdiği ve saldırıyı püskürttüğü aktarıldı.
Elde edilen ilk bilgilere göre, saldırıda 1 Peşmerge yaralandı.