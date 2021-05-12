İsrail Gazze’ye saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

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İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesinin ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirdi.

Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli gruplar İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.