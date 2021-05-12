Barça’dan kritik kayıp

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Barcelona, 36’ncı hafta maçında Levante'ye konuk oldu.

Lionel Messi'nin 25’inci ve Pedri'nin 34’üncü dakikadaki golleriyle konuk ekip 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 57'de Gonzalo Melero ve 2 dakika sonra Jose Morales'in golleriyle ev sahibi ekip 2-2'yi yakaladı. Ousmane Dembele, Barcelona'yı 64’üncü dakikada 3-2 öne geçirse de; Sergio Leon, 83’üncü dakikada Leanate adına bir kez daha eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda Barcelona'nın üstünlük çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Levante puanını 40'a, Barcelona ise 76'ya çıkardı. Bordo Mavililer, bu sonucun ardından maç fazlasıyla da olsa lider Atletico Madrid'in geçme şansını kullanamadı.

La Liga’da bitime 2 hafta kala, Atletico Madrid 77 puanla lider durumda bulunuyor. 75 puanlı Real Madrid ise 3’üncü sırada.

36’ncı hafta maçında Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Real Madrid ise Granada deplasmanına gidecek.