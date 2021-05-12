İsrail ordusu: Gazze’den 1000 roket atıldı

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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Pazartesi akşam saatlerinden Çarşamba sabah saatlerine dek Gazze’den 1000 roket atıldı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, fırlatılan roketlerin 850’sinin ya Demir Kubbe savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini ya da İsrail topraklarına düştüğünü söyledi.

Jonathan Conricus, roketlerin 200’ünün Gazze’ye düştüğünü de kaydetti.

Hamas, bugün yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Berşeba kentlerine 210 roket atıldığını duyurdu.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİNDE GECE BOYUNCA NELER YAŞANDI?

İsrail'in Gazze'ye yönelik "Duvarların Koruyucusu" adını verdiği operasyon sürüyor. İsrail, Gazze'ye 100'lerce hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'den kalkan Hamas'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İsrail'in hava saldırılarında 10'u çocuk en az 35 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'den atılan roketler sonucunda da İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.