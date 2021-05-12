Hol Kampı’ndaki 81 Suriyeli aile evlerine döndü

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, Suriye’nin Deyr ez-Zor kenti ve köylerinden olan çoğu kadın ve çocuk 265 kişiden oluşan 81 ailenin Hol Kampı’ndan ayrılarak bölgelerine döndü.

Suriyeli ailelerin evlerine dönmesi kararının, Özerk Yönetim’in 10 Ekim 2020’de aldığı karara uygun olduğu ifade edildi.

Nisan ayında da 500 Iraklı aile ülkelerine gönderilmişti.

Haseke kentinde bulunan Hol Kampı, Rojava’nın ve Suriye’nin en büyük kamplarından biri. Birleşmiş Milletler’e göre, kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.