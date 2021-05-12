Neçirvan Barzani: İsrailliler ile Filistinliler arasındaki şiddetten endişeliyiz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, son günlerde İsrail ile Filistin arasında yükselen şiddet olaylarıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında “Son günlerde İsrailliler ve Filistinliler arasında çocuklar da dahil, sivillerin hayatına mal olan ve kutsal yerleri hedef alan şiddetten büyük endişe duyuyoruz” diyen Neçirvan Barzani, barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlik çatışmaya dönüşürken, iki taraftan da sivil kayıplar yaşanıyor.

İsrail'in hava saldırılarında 10'u çocuk en az 35 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'den atılan roketler sonucunda da İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.