Irak’ta sokağa çıkma yasağı başladı

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Irak’ta son günlerde Covid-19 nedeniyle can kaybı ve vaka oranında artışların meydana gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Bağdat hükümeti, virüsün yayılmasını engellemek için 10 günlük sokağa çıkma yasağı karar almıştı. Yasak bugün itibariyle başladı.

Yasak kararının Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeleri de kapsayacağı belirtildi.

Ayrıca, Irak İçişleri Bakanlığı, tüm güvenlik güçlerine sokağa çıkma yasağı kurallarına göre eczane, market, bakkal ve sebzeler – meyve yerlerinin açık olması için talimatı verdi.

Irak’ta şimdiye kadar 1 milyon 65 bin 199 vaka tespit edildi, 15 bin 465 kişi de yaşamını yitirdi.