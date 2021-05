Erdoğan: Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınladı.

Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını söyleyen Erdoğan, “İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Tedbirlerden olumsuz etkilenenlerin sıkıntılarının giderileceğini açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

"Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretim istihdamı büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede biz gidereceğiz."