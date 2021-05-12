Anket: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelirse ne olur?

HABER MERKEZİ

Gezici Araştırma Merkezi, 2280 kişi ile mayıs ayında yaptığı araştırma raporda; seçmenin yüzde 85-87'sinin oy rengini belirlediğini kaydedilirken, kararsızların yüzde 12-14 bandındaki seçmenin büyük çoğunluğunun gençlerden meydana geldiğine dikkat çekti.

Ankette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçtiği, seçmenin yüzde 12,1'inin karasız olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 47,5'i, "AK Parti'nin ülkeyi doğru yönetmediğini" düşündüğünü söyledi.

Rapora göre kararsızların % 75’inin 18-36 yaş arası gençlerden oluştuğu kaydedildi.

Kararsızların öncelikli sorunları ise şöyle sıralandı: İşsizlik, ekonomi ve gelecek kaygısı.

Ankete göre ikinci tura CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kaldığı takdirde oy dağılımı ise şöyle:

Kılıçdaroğlu: 44,8

Erdoğan 43,1

Kararsızlar: 12,1