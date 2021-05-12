Peşmerge Bakanlığı: Teröristlerin hareketliliği arttı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, dün akşam Kifri ilçesi yakınlarındaki bir mevziiye düzenlenen ve 1 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Geçtiğimiz süre zarfında Kürdistan Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu mevzileri arasındaki güvenlik boşluğuyla ilgili defalarca uyarıda bulunduk. DAİŞ’li teröristler bundan yararlanarak yeniden örgütlendi ve gruplar halinde ortaya çıkıyor. Bu gerçeğin bir kanıtı olarak da zaman zaman vahşi terör saldırıları düzenliyorlar” denildi.

Dün gece saat 22.30 sıralarında Kifri ilçesi yakınlarında bir Peşmerge mevziine gerçekleştirilen korkak terör saldırısında Muhsin Husen Gereweyi isimli Peşmerge’nin şehit düştüğü belirtilen açıklamada, “Saldırı Peşmerge Güçleri tarafından püskürtüldü, teröristler kaçtı. Bir kez daha vurguluyoruz ki teröristlerin hareketliliği artmış durumda. Çatışma ve saldırı şekilleri de değişmiştir. Sürekli korku yaratıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Bu tür saldırıların önlenebilmesi için Irak ordusuyla çok yönlü ve kapsamlı bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Şüphesiz Kürdistan Peşmerge Güçleri bu tür eylemlere karşı sessiz kalmayacaktır, anında karşılık verecektir. Kürdistan halkı müsterih olsun, Kürdistan Bölgesi’nin güvenliği her zaman korunacak, Peşmerge de bütün taraflar için güven odağı olacaktır.”

Açıklamanın sonunda şehit Peşmerge’nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.