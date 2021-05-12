Neçirvan Barzani: Peşmerge’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından, terör örgütü DAİŞ’in dün akşam Kifri ilçesi yakınlarında düzenlediği ve 1 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili mesaj yayımladı.

Neçrivan Barzani, “Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehit düşen kahraman Peşmerge’nin yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, başta Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde olmak üzere bu tür saldırıların tekrarlanmaması için Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün gece saat 22.30 sıralarında Kifri ilçesi yakınlarında bir Peşmerge mevziine gerçekleştirilen terör saldırısında Muhsin Husen Gereweyi isimli Peşmerge’nin şehit düştüğü belirtilmişti.

Açıklamada “Saldırı Peşmerge Güçleri tarafından püskürtüldü, teröristler kaçtı. Bir kez daha vurguluyoruz ki teröristlerin hareketliliği artmış durumda. Çatışma ve saldırı şekilleri de değişmiştir. Sürekli korku yaratıyorlar” ifadeleri kullanılmıştı.