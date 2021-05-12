Başkan Barzani: Hinderin Destanı halkımızın direnişinde tarihi bir gün

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Hinderin Destanı’nın 55’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Hinderin Destanı’nın 55’inci yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Mesud Barzani, 12 Mayıs 1966 tarihinin Irak’taki eski rejimin büyük bir yenilgiyle karşı karşıya kaldığı gün olduğunu vurguladı.

İngilizce yayınladığı mesajda Başkan Barzani, Hinderin Destanı’nın yaşandığı 12 Mayıs’ın tarihi bir gün olduğunu kaydederek, Hinderin Destanı’nın 55’inci yıldönümünü saygıyla andığını belirtti.

Başkan Barzani, “12 Mayıs 1966 Büyük Eylül Devrimi ve halkımızın direnişinde tarihi bir gündür. Hinderin savaşında KDP ve Komünist Parti Peşmergeleri, önceki rejimin binlerce silahlı mensubunun Hinderin Dağı ve Rewanduz bölgesinde devrime yönelik saldırısını kırdı. Benzersiz bir destan ve kahramanlık ortaya kondu” ifadelerini kullandı.

Peşmerge güçleri 12 Mayıs 1966’da Erbil’in Rewanduz ilçesinde Irak ordusunu 10 günlük bir savaşla bozguna uğratmıştı.