Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 4 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 755 kişide Covid-19 tespit edilirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 56 Covid-19 testi yapılırken, 755 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte bin 123 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 722 bin 997 Covid-19 testi yapılırken, 158 bin 901 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 140 bin 261 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 131 kişi yaşamını yitirdi.

145 bin 9 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.