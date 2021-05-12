Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 4 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 755 kişide Covid-19 tespit edilirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 8 bin 56 Covid-19 testi yapılırken, 755 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte bin 123 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 722 bin 997 Covid-19 testi yapılırken, 158 bin 901 kişide Covid-19 tespit edildi.
Şimdiye kadar 140 bin 261 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 131 kişi yaşamını yitirdi.
145 bin 9 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.