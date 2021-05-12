Başkan Barzani: Bayram tüm insanlığın huzuruna vesile olsun

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ramazan Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını tebrik etti.

Başkan Mesud Barzani, yayınladığı bayram tebriği mesajında, bayramın tüm insanlığa huzurun gelmesine vesile olmasını diledi.

Şehit ailelerinin ve kahraman Peşmergelerin yanı sıra Kürdistanlı tüm kesimlerin bayramını kutladığını kaydeden Başkan Barzani, “Yüce Allah’tan mübarek ramazan ayında tutulan oruç ve yapılan ibadetleri tüm Müslümanlardan kabul etmesini diliyorum” dedi.

Bayramın kötülüklerin son bulmasına vesile olmasını dileyen Başkan Barzani, tüm insanlık için huzur dileklerini belirterek, “Herkese iyilik, güzellik ve sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.