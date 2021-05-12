Başbakan’dan Ramazan Bayramı mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı’yla ilgili tebrik mesajı yayımladı.

Mesrur Barzani, söz konusu mesajında, “Başta kahraman Peşmergeler, güvenlik güçleri ve şehit aileleri olmak üzere, tüm Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarının Ramazan bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Başbakan, “Yüce Allah’ın herkesin duasını ve tuttukları oruçları kabul etmesini diliyorum. Umuyorum bu bayram, Kürdistan Bölgesi’nin farklı bileşenleri arasında huzur ve sükunete, hastalıkların son bulmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki tedbirlere uyulması konusunda çağrısını yineleyen Başbakan, vatandaşların kuralları ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, “Bayramınız kutlu olsun. Kürdistan her zaman barış içerisinde ve müreffeh olsun” dedi.