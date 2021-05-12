Yaşam

Neçirvan Barzani’den bayram mesajında hoşgörü vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, hoşgörü, birlikte yaşam ve barış vurgusunda bulundu.
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kürdistan Neçirvan Barzani Ramazan Bayramı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ramazan Bayramı’nın gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

“Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı’nı sıcak bir şekilde kutluyorum. Özellikle de şehitlerin onurlu ailelerinin bayramını tebrik ediyorum” diyen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bayramın herkes için iyilik, güzellik ve mutluluk getirmesini diledi.

Gelecek bayramların daha huzurlu, daha iyi bir ortamda, salgın, kriz ve kaoslardan uzak bir şekilde kutlanması temennisinde bulunan Neçirvan Barzani, barış, birlikte yaşam ve hoşgörü vurgusunda bulundu.

Bayramın, Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan yeni bir başlangıç için fırsata çevrilmesi çağrısında bulunan Neçirvan Barzani, krizlerin sorumluluk bilinciyle birlikte çözümü vurgusunda bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Kürdistan Bölgesi ve Irak genelinde düşmanlıklara son vererek bütün taraf ve bileşenler arasında sorunları çözme, eşitlik ve ortaklık hedefiyle yeni bir başlangıç için bayramı bir fırsat olarak görelim. Güzel bir yıl geçirmenizi diliyor, hepinizin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

 

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