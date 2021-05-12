İsrail-Filistin gerilimi: ABD bölgeye elçi gönderiyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Antony Blinken, “Gece boyunca bölgeden gelen görüntülen yürek parçalayıcı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hady Amr’dan derhal bölgeye giderek İsrailler ve Filistinlilerle görüşmesini istedim. Amr temaslarında, yıllara dayanan deneyimini tatbik edecek ve özellikle de hem benim hem de Başkan Joe Biden’ın adına, şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulunacak” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, her iki tarafı da şiddeti azaltmaya çağırdı.

Blinken, İsrail’in sivil kayıpların yaşanmasından kaçınmak için elinden geleni yapmada ekstra sorumluluğa sahip olduğunu belirtti.

ABD’nin bölgede meydana gelen gelişmelerden ve şiddetin tırmanmasından derin endişe duyduğunu ifade eden Blinken, ABD olarak iki devletli çözüme olan bağlılıklarının sürdüğünü ancak bu yaşanan şiddetin, bu hedefin başarılmasını daha uzak hale getirdiğini söyledi.

Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını kınadıklarını ve İsrail’in kendini savunma hakkının olduğunu kaydeden Blinken, hem Filistinliler hem de İsraillilerin güvenlik içinde yaşamayı eşit oranda hak ettiğini vurguladı.

Bir gazetecinin, “gerilimin tam kapsamlı bir savaşa dönüşmemesi için, ABD’nin çağrıda bulunmanın ötesinde neler yapabileceğini” sorması üzerine Blinken, ABD yönetiminin tüm katmanları olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ilgili tüm taraflarla temasta olduklarını söyledi.

Şu anda en önemli unsurun, tüm tarafların şiddeti ve gerilimdeki tırmanmayı sona erdirmesi ve sükuneti sağlamak için adım atması olduğunun altını çizen Blinken, bunu sağlamak için İsrailliler, Filistinliler ve diğer bölgesel ortaklar nezdindeki temas ve girişimlerini sürdüreceklerini belirtti.

"SİVİL CAN KAYIPLARININ YAŞANMASINDAN KAÇINILMALI"

Bir başka gazetecinin, Gazze’deki yüksek sayıda can kaybına işaret ederek, “İsrail’in yanıtı sizce orantılı mı?” sorusunu yöneltmesi üzerine de Blinken, “ayrım gözetmeden roketler yağdıran, sivilleri hedef alan terör örgütü Hamas ile İsrail’in buna yanıt vererek kendini savunma hakkı arasında kesin bir ayrımın olduğunu” kaydetti. Blinken bununla birlikte, “İsrail’in de, kendi halkını savunmak için haklı olarak karşılık verirken dahi, sivil kayıpların yaşanmasından kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapmada ekstra sorumluluğu bulunuyor” dedi.

Blinken, Filistin halkının da güvenlik içinde yaşamaya hakkı olduğunu vurgularken, “Hepimizin bu doğrultuda çalışmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

ABD’DEN TELEFON DİPLOMASİSİ

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede Blinken’ın, İsrail’e yönelik roket saldırıları konusunda kaygılarını dile getirdiği ve tüm taraflara gerilimi düşürme çağrısını yinelediği kaydedildi. Açıklamaya göre Blinken, görüşmede Netanyahu’ya, hem İsraililer’in hem de Filistinliler’in güvenlik içinde yaşaması gerektiği mesajını vurguladı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de, Biden’ın da Netanyahu’yla görüşüp görüşmeyeceği sorusu üzerine, Washington’dan “üst düzey temasın” beklenmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefon görüşmesi yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby’nin açıklamasına göre, Austin görüşmede bakanlığının İsrail’in kendini ve halkını savunma hakkına güçlü desteğini iletti, Hamas’ın ve diğer terör örgütlerinin İsrailli sivilleri hedef alan roket saldırılarını kınadı.

Austin, tüm ilgili tarafların gerilimin düşürülmesi yönünde adımlar atmasının önemini tekrar vurguladı.

Bu arada Amerikan havayolları Tel Aviv’e uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. (Kaynak: VOA)