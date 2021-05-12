Başbakan’dan yetimlere bayram telefonu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, birçok yetimle telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını tebrik etti.

Ramazan ayı boyunca Barzani Yardım Vakfı (BCF) tarafından Kürdistan Bölgesi genelinde 15 bini aşkın yetime 13 milyon doları aşkın yardım gerçekleştirildi.

Barzani Yardım Vakfı, ‘Azizleri Gözetim’ isimli kampanya çerçevesinde yetimlere hediye ve bayramlık yardımında bulunurken Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak BCF yetkililerine teşekkür etti.

Söz konusu yardımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı ve bazı sermaye sahipleri tarafından desteklenirken, Başbakan projenin özellikle şehitlerin çocuklarını kapsayacak şekilde genişletilmesi dileğinde bulundu.

Ayrıca Başbakan, söz konusu yardımlar dışında bu desteklerin çocukların milli bilinç ve insan sevgisiyle eğitimini de kapsaması dileğinde bulundu.

Öte yandan Başbakan, telefon görüşmeleri gerçekleştirerek çok sayıda yetimin yanı sıra ailelerinin bayramını tebrik etti.