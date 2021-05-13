Biden Netanyahu’yla görüştü: Gerilim yakında bitecek beklentisindeyim

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, bölgede çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan gerilimin, yakında sona ermesini beklediğini söyledi.

Biden, yaptığı görüşmede İsrail’in kendisini savunma hakkını desteklediğini de yeniden ifade etti.

Beyaz Saray’ın gerilimin azaltılması için bölge ülkelerinden Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de temasta olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir telefon konuşması yaptı. Bu görüşmede Blinken’ın roket saldırılarının sonlanması gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Ancak Mahmud Abbas, kameralar önünde yaptığı son konuşmada, “Amerika ve İsrail’e sesleniyorum. Bıktık artık, bırakın bizi. Bizden uzak olun” dedi.

Abbas sözlerinin devamında, “Ülkemizi asla terk etmeyeceğiz, işgale yarın değil bugün son verin” dedi.

Üst düzey bir ABD heyetinin bölgeye gideceği açıklandı.

TANSİYON YÜKSEK

İsrail ordusu, Gazze’ye gece saatlerinde yapılan hava saldırısında, Hamas’a ait bir banka ile istihbarat amaçlı kullanılan bir merkezin vurulduğunu duyurdu.

Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Hamas’ın son 3 günde 1500’den fazla roket attığı da kaydedildi.

Filistinli sağlık birimlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze’yi hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısı, 15'i çocuk olmak üzere 67’ye ulaştı. Hava saldırılarında öldürülenler arasında Hamas’ın Gazze’deki askeri komutanı Basem Isa da yer alıyor.

Hamas tarafından, Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan roketli saldırıda ise Petah Tikva kentinde bir apartman vuruldu.

AFP roket saldırılarında, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 7 İsraillinin öldüğünü bildiriyor.