Taylor Swift sınav sorusu oldu

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ABD'li ünlü sanatçı Taylor Swift'in ülkesindeki öğrencilere eğitici biçimde ilham verdiği ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin Entertainment Weekly'den aktardığına göre; Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, 2021 Advanced Placement'ın (AP) politika sınavında sınav sorusu oldu.

Söz konusu soruda öğrencilerden Swift'in 2018 ara seçimleri sırasında yaptığı Instagram paylaşımını eleştirel düşünerek tartışması istendi.

2018 tarihli paylaşımda Swift, siyasi tercihlerinden bahsederek, "Geçmişte siyasi görüşlerimi kamuoyu önünde dile getirmekte isteksizdim ancak son iki yılda hayatımda ve dünyada meydana gelen birkaç olay nedeniyle artık çok farklı hissediyorum. Oyumu her zaman onu hangi aday koruyacaksa ve insan hakları için savaşacaksa ona verdim ve vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Sınavı düzenleyen College Board adına CNN'e konuşan Jerome White, Swift'in paylaşımının derslerin temalarıyla bağlantılı olduğunu, sosyal medyanın vatandaşlık görevlerini nasıl etkileyebileceğini gösterdiğini aktardı.

Advanced Placement programı lise öğrencilerine pek çok farklı alanda üniversite düzeyinde eğitim alma olanağı tanıyor.